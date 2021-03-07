NASA намерено отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

НАСА может отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Об этом заявила Джоди Сингер, первая женщина, возглавившая Центр космических полетов имени Маршалла, передает CBS.

По ее словам, женщины в НАСА прошли долгий путь. Сингер вместе с несколькими другими женщинами работает на проекте "Артемида", который занимается созданием ракеты для полета на Луну.

Ее членами станут девять мужчин и девять женщин. Программу назвали в честь мифологической сестры – близнеца Аполлона. Реализация программы, как отмечается, столкнулась с задержками и перерасходом средств.

Возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий. руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон

Чарли Блэкуэлл-Томпсон уверена, что к моменту запуска этой ракеты 30% инженеров в ее отделе будут составлять женщины.