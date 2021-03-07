9 человек умерли от КВИ и пневмонии в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 марта, сообщает zakon.kz.

На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 854 человека (13 546 КВИ+ и 5 308 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 497 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 357 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 223 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента;

•на аппарате ИВЛ – 41 пациент.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 5 марта 2021 года зарегистрировано 52 случая заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 212 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 556, случаев с летальным исходом - 640, всего выздоровели – 43 608 человек.