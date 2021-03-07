Казахстанские борцы завоевали пять медалей на турнире в Риме

В Риме проходит рейтинговый турнир по спортивной борьбе Мемориал Маттео Пелликоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В очередной соревновательный день Казахстан отметился несколькими медалями.
В женских соревнованиях на первую строчку поднялась Гаухар Мукатай (до 65 килограммов).
Диана Каюмова стала второй в весе до 59 килограммов. Аиша Уалишан завоевала серебряную медаль в весе до 55 килограммов.
Вольники Алишер Ергали (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов) финишировали на третьем и втором местах соответственно.
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