Атырауская область попала в "желтую" зону по распространению КВИ

Атырауская область попала в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся г. Нур-Султан, г. Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

В свою очередь, Костанайская область вышла из этой зоны и перешла в "зеленую".

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Все остальные регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.