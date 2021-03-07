Казашка стала лучшей студенткой Китая

Казахстанка Жаннур Ниязбекова получила звание "Лучшей студентки Китая", сообщает zakon.kz.

Ранее 17 декабря 2020 года она стала обладательницей президентской стипендии в Китае.

Звание лучшего студента очень трудно заслужить и самим китайцам, не говоря уже о других. Это требует огромных трудов и не каждый может достичь этой цели, - написала девушка на своей странице в instagram.

Жаннур рассказала, что по приезду в Китай стала свидетелем того, как студент из Пакистана получает эту награду. Услышав, что никто из казахстанцев ранее не получали ее, девушка решила побороться за это звание и стать первой его обладательницей из Казахстана.

Победа над миллардным населением - это не только моя победа, но и победа всего казхского народа. Спасибо тебе родная земля, спасибо тебе родная страна. Спасибо тебе казахский народ, - написала она.

Она также отметила, что в следующем году будет защищать докторскую степень и добавила, что вернется на родину через год.