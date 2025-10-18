Столичная школьница стала "Мисс Астана-2025"

17 октября обладательницей титула "Мисс Астана-2025" стала 17-летняя ученица 11 класса Аида Жанкылыш, сообщает Zakon.kz.

По информации оргкомитета конкурса в их соцсетях, в этом году за звание "Мисс Астана" соревновались 16 девушек в возрасте от 17 до 21 года. До финала дошли только четыре конкурсантки.

За плечами победительницы конкурса – балет, фортепиано, рисование и моделирование одежды. Среди подиумных достижений – победа в конкурсе "Леди Совершенства" в Перми. Сейчас Аида готовится к экзамену IELTS, мечтая отучиться в Испании на пилота.

"Аида Жанкылыш теперь вписана в историю Астаны как ее главная красавица 2025 года. Ее победа – начало яркого пути, полного новых достижений", – отметили организаторы городского конкурса.

Фото: Instagram/missastana.official

Днями ранее главную красавицу города выбрали в Актау.