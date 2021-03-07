Онколог рассказал, какие симптомы говорят о возможном развитии рака языка, передает zakon.kz.

Об этом 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

К основным факторам риска развития рака языка относят вредные привычки, курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание различных смесей и различные фоновые заболевания, - сказал он.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют такие болезни, как эритроплакия, лейкоплакия, трещины и язвы слизистой, хронические инфекции полости рта, хроническое повреждение слизистой оболочки языка. Привести к онкологии языка могут также зубы с разрушенными корнями или некачественные зубные протезы.

Заболевание обычно начинается с развития узелка или трещины, появления неприятных ощущений в области этого изменения на слизистой оболочке языка. В запущенных стадиях возможно зловонное дыхание, разрушение опухоли, кровоподтек, кровотечение, - пояснил Мяснянкин.

При появлении подобных симптомов или иных болезненных ощущений во рту нужно немедленно обратиться к специалисту. Это может спасти жизнь и остановить рак на ранней стадии.

Рак языка - очень опасное заболевание, которое может серьезно повлиять на качество жизни человека. Этот вид онкологии может лишить человека возможности говорить, есть и нормально жить.