Ученые вывели новый сорт орхидеи к 8 Марта

Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук (РАН) вывели новый сорт орхидеи, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства науки и высшего образования России, о новом сорте орхидеи, который специально к празднику вывели российские ученые, рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

У цветка до сих пор нет имени. Подписчики сообществ Минобрнауки России в социальных сетях могут написать свои идеи названия в комментариях. (...) Из всех поступивших предложений сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН, где и был выведен новый вид цветка, вместе с Минобрнауки России выберут 10 лучших. 14 марта на странице министерства во ВКонтакте с помощью онлайн-голосования подписчики выберут лучшее имя для орхидеи. Именно оно будет внесено в реестр как название сорта цветка, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поздравил женщин с 8 марта.