Раздетый мужчина повис на балконе восьмого этажа в Актау

Житель Актау повис на балконе восьмого этажа. В полиции рассказали детали инцидента, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент спровоцировала семейная ссора.

Информация об инциденте поступила на пульт дежурного "102" 7 марта в 02:10. Звонивший заявил, мужчина пытается спрыгнуть с восьмого этажа галерейного дома в 13 микрорайоне. На место выехал наряд полиции БПП МПС УП Актау. Выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Он поругался с женой и грозился спрыгнуть с этажа. Сотрудники полиции доставили супружескую пару в отдел. Глава семейства утверждает, что на самом деле хотел напугать свою жену и не собирался прыгать. С ним проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.