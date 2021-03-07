Сорвался следующий бой Геннадия Головкина. Названа причина

Сорвался следующий бой Геннадия Головкина против непобежденного нокаутера - мексиканского боксера Хайме Мунгия (36-0, 29 КО), передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, журналист телеканала ESPN Сальвадор Родригес связался с промоутерской компанией Zanfer Promotions, представляющей интересы Хайме Мунгии.

Планировалось, что Мунгия проведет свой следующий бой 7 мая - против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Однако, по свежей информации, Хайме выступит 24 апреля. Таким образом, это фактически исключает вероятность его поединка с GGG. Подробности о бое Мунгии будут озвучены на следующей неделе.

Журналист телеканала ESPN Бернардо Пилатти прокомментировал инсайд о том, что команда мексиканского боксера отказалась от боя с Головкиным в мае и выбрала другую дату и соперника.

Возможно, промоутеры Zanfer Promotions и Golden Boy подумали и решили, что пока рано и слишком рискованно выставлять Хайме Мунгию против такого соперника. Они посчитали, что на данный момент будет лучше, если карьера мексиканца пойдет мимо Головкина. По мнению промоутеров, Мунгия сначала должен сделать необходимые шаги в боях с другими боксерами вместо того, чтобы сразу идти непосредственно с GGG, который пока все еще опасен. А со временем из-за возраста Головкина фаворитом будет уже Мунгия, - говорит Пилатти.

Головкин и Мунгия могли встретиться еще в 2018 году, однако тогда комиссия штата Невада посчитала 24-летнего мексиканца недостаточно опытным для подобных титульных боев.

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