Взрыв произошел в Мангистауской областной больнице

В Актау полицейские эвакуировали людей и тушили пожар в больнице, передает zakon.kz.

Как сообщает tumba.kz, сотрудники батальона патрульной полиции услышали взрыв внутри областной больницы, когда доставляли туда пострадавшего. В итоге они помогли вывести на улицу запаниковавших людей и потушить пожар.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что взрыв донесся из приемного покоя, где было немало пациентов.

Конечно, люди запаниковали, но практически сразу их успокоили и помогли выйти на улицу сотрудники полиции Азимхан Н. и Ниазбеков Ж. В то же время они вызвали пожарных и коллег для подмоги. Не теряя времени, ребята продолжали выводить на улицу больных людей, находившихся в разных помещениях. В итоге пожар был потушен силами сотрудников полиции, - рассказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что при пожаре обошлось без пострадавших.

Отмечается, что в службе пожаротушения обещали сообщить подробности инцидента позже.