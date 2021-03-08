Токаев поздравил женщин с 8 Марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным женским днем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь.

Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: "Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир".

Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности.

За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи.

Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны.

Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний! - говорится в поздравлении главы государства.