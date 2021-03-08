Мужчину застрелили в Костанае

Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по статье 99 ч 1 ("Убийство") по факту конфликта между двумя мужчинами, возраст которых 37 лет, передает zakon.kz.

Как сообщает alau.kz, в результате конфликта один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья.

Уточняется, что конфликт произошел в Костанае по улице Тауельсыздык.

От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия. Все обстоятельства расследуются, в рамках возбужденного уголовного дела, - добавили в областном ДП.