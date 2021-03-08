КамАЗ насмерть сбил женщину в Алматы

Днем 8 марта в Алматы на пересечении улиц Саина Шаляпина произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

По Шаляпина в восточном направлении двигался КамАЗ. Со слов водителя, он почувствовал как передними колесами на что-то наехал и резко дал по тормозам. Посмотрев на зеркало заднего вида, он увидел под колесами торчащую человеческую ногу.

Водитель тут же вызвал скорую помощь и полицейских. Медики по прибытию констатировали смерть.

Как оказалось, под колеса попала женщина. КамАЗ переехал женщину передней и средней осью. По словам водителя, он даже не знает откуда женщина появилась.

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции. На месте работает криминалист.

Судя по найденным документам, женщина 63 года рождения.