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В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева

В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 23:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы на пересечении улиц Розыбакиева и Дуйсенова 20 октября произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Ford Mondeo под управлением девушки двигался по улице Розыбакиева в северном направлении, когда на проезжую часть, вне пешеходного перехода, неожиданно вышла другая девушка 2005 года рождения.

В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 23:03

Фото: Zakon.kz

Водитель не успела избежать столкновения. В результате наезда пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей.

В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 23:03

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и криминалист, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 23:03

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, пешеход пересекала дорогу в неположенном месте, в 100 метрах от пешеходного перехода. 


Ранее сообщалось о другом ДТП. Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде из-за гололеда. 

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