В районе цементного завода в Шымкенте массово гибнет рыба

8 марта 2021 года в социальный сети Instagram была опубликована информация о факте гибели рыбы маринка на реке Бадам, сообщает zakon.kz.

В тот же день отделом рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями Департамента экологии, Природоохранной полиции и ветеринарной службы города Шымкент осуществлен выезд на место.

ВНИМАНИЕ - на видео есть ненормативная

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GAPPAR_NOMAD/ОХОТА РЫБАЛКА (@gappar_nomad)

В ходе проверки были взяты пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований.

Следует отметить, что на отдельных участках реки цвет воды колеблется от мутно-белого до мутно-коричневого. Согласно предварительному заключению Аральского филиала ТОО "НПЦ рыбного хозяйства", причиной гибели маринки послужило изменение качества и температуры воды из-за притока дождевых и паводковых вод, которая, в свою очередь, оказывает влияние на жизнедеятельность рыб, - пишет официальный телеграм-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Окончательная причина гибели рыбы будет известна после получения результатов лабораторных исследований.

По состоянию на 20:00 часов 8 марта текущего года сотрудниками Инспекции в районе цементного завода Аль-Фарабийского района города Шымкент cобрано 20 кг снулой рыбы маринка. Сбор снулой рыбы продолжается.

Река Бадам протекает по территории Толебийского, Сайрамского, Ордабасинского районов Туркестанской области и города Шымкент. Длина: 141 км. Не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов. Ихтиофауна представлена в основном горными видами рыб, как маринка, туркестанский пескарь, полосатая быстрянка, амурский чебачек.