Мертвым найден пропавший экс-игрок испанского "Вильярреала"

9 марта 2021, 07:08
Фото: twitter.com/VillarrealCF

Бывший футболист резервного состава испанского клуба "Вильярреал" 25-летний Франко Акоста обнаружен мертвым в Уругвае, передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", уругвайский нападающий пропал без вести два дня назад, когда он пытался вместе с братом переплыть реку Арройо Пандо, расположенную в департаменте Канелонес.

Мы глубоко опустошены потерей. Мы всегда будем помнить тебя, Франко, - сообщил клуб на своей странице в Twitter.

Франко Акоста перешел в клуб в 2015 году, но играл лишь за резервную команду. Ранее спортсмен выступал за молодежную сборную страны и уругвайские команды.


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