Врачи назвали вздутие живота симптомом опасной болезни

Вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность. Об этом свидетельствуют данные британских медиков, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты предупреждают, что такое прогрессирующее состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, в конечном счете способно вызвать летальный исход, предупреждают специалисты.

Отмечается, что к другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение.

Также признаками опасного для жизни состояния являются потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.