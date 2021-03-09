Опубликованы данные по смертности от коронавируса в Казахстане

За сутки от коронавируса в Казахстане скончались 7 человек, передает zakon.kz.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 8 марта 2021 года.

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 758 человек (13 812 КВИ+ и 4 946 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 638 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 120 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 254 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 40 пациентов.

Всего от коронавируса за сутки скончались 7 человек.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 7 марта 2021 года зарегистрировано 4 случая заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 182 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 577, случаев с летальным исходом - 646, всего выздоровели – 43 985 человек.