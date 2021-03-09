Пришли с проверкой газового оборудования. Как узнать, что это не мошенники?

В акимате Медеуского района Алматы дали совет, как не попасться на уловки мошенников, ходящих по квартирам якобы с проверками различного бытового оборудования, передает zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в последнее время участились случаи, когда мошенники приходят в дома казахстанцев и обманывают их на деньги.

Самым распространенным разводом мошенников остается проверка газового оборудования. Аферисты могут найти "неисправности" как в самой газовой плите, так и в местах присоединения к ней коммуникаций. При этом распознать мошенника в этом случае сложнее, потому что проверкой внутридомового газового оборудования (ВДГО) занимается не поставщик газа, а различные частные организации (ТОО или ИП), с которыми КСК, КСД или собственники частных домов заключают договоры, - отмечают в райакимате.

Так как определить, мошенник перед вами или нет?

Вот несколько советов: