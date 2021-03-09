Юбилейная медаль к 30-летию независимости появится в Казахстане

Министерство информации и общественного развития РК подготовило проект указа Президента РК об учреждении юбилейной медали в ознаменование 30-летия Независимости РК, передает zakon.kz.

Учредить юбилейную медаль "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл", - говорится в документе.

Также указом утверждаются правила награждения юбилейной медалью.

На лицевой стороне (аверсе) юбилейной медали расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ". В нижней части юбилейной медали размещено изображение национального орнамента.

На оборотной стороне (реверсе) юбилейной медали в центральной части расположена надпись "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 30 ЖЫЛ", выполненная в четыре строки. Внизу и вверху надписи расположены элементы национального орнамента.

Все изображения и надписи на юбилейной медали рельефные, золотистого цвета. Поверхность аверса и реверса матированная.

Юбилейная медаль изготавливается из металла желтого цвета (латуни).

Согласно правилам, юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту РК Парламентом, Правительством, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей, а также общественными организациями.

Юбилейная медаль вручается Президентом РК.

От имени и по поручению Президента РК юбилейную медаль от также могут вручать:

Государственный секретарь РК;

акимы городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей, а также иные должностные лица, уполномоченные на это главой государства.

Вместе с юбилейной медалью награжденному вручается удостоверение установленного образца.

Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 марта.