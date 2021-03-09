"Русская рулетка". Создатели "Спутника V" требуют извинений от ЕМА

Создатели российской вакцины "Спутник V" потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе, сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, она сравнила возможность экстренного одобрения препарата с "русской рулеткой".

Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V". Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы. EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы", - говорится в Twitter.

Криста Виртумер-Хохе в эфире австрийского телеканала ORF сравнила с "русской рулеткой" возможность экстренного одобрения "Спутника V" в Австрии, как это было сделано в Венгрии.

4 марта EMA сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

Ряд государств ЕС уже одобрил применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации вакцины со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" занимает 2-е место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Вакцина зарегистрирована в 46 странах.