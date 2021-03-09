В Казахстане утвержден Национальный план развития страны до 2025 года

В Национальном плане развития страны до 2025 года определены основные задачи и параметры нового экономического курса страны, сообщает zakon.kz.

В документе отражено стратегическое видение по развитию важнейших отраслей, ориентиры по совершенствованию ключевых политик, направленных на нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение устойчивого, инклюзивного и качественного развития экономики в условиях новой экономической реальности и текущих глобальных тенденций, - сообщили в министерстве национальной экономики.

Данный документ разработан по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева Министерством национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам.

План закладывает основу для кардинальных институциональных и отраслевых реформ, направленных на повышение качества жизни и благосостояния населения.

Неотъемлемой частью Нацплана является подробная карта конкретных стратегических показателей, для достижения которых будут приняты конкретные меры по формированию новой структуры экономики через повышение ее самодостаточности, диверсификацию, таргетированное привлечение инвестиций, активное продвижение экспорта, поддержку и комплексное развитие частного предпринимательства.

Особое внимание будет уделено улучшению услуг здравоохранения и образования, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости и росту социального благополучия населения.



Также Президент страны подписал Указ "Об Общенациональных приоритетах Республики Казахстан до 2025 года", который является новым инструментом Системы государственного планирования.

Общенациональные приоритеты представляют собой 10 конкретных задач по трем ключевым направлениям: благополучие граждан, качество институтов и построение сильной экономики.

Речь идет о десяти направлениях, где ожидаются реформы в ближайшей перспективе: справедливая социальная политика, доступная и эффективная система здравоохранения, качественное образование, справедливое и эффективное государство на защите интересов граждан, новая модель государственного управления, культивирование ценностей патриотизма, укрепление национальной безопасности, построение диверсифицированной инновационной экономики, активное развитие экономической и торговой дипломатии, и сбалансированное территориальное развитие, - сообщили в ведомстве.

Все индикаторы Национального плана развития и общенациональных приоритетов определяют ключевые направления работы всего государственного аппарата. Реализация указанных стратегических документов направлена на преодоление вызовов современного этапа и в среднесрочной перспективе призвана обеспечить выход страны на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, сопровождаемого реальным ростом качества жизни и доходов населения.