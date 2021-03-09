Галышева высказалась о серебре "домашнего" Чемпионата мира

Казахстанская спортсменка Юлия Галышева в Международный женский день сделала подарок себе и всем казахстанцам, выиграв серебряную медаль в олимпийской дисциплине фристайл-могул. Знаменательна эта награда еще и тем, что мировое первенство по этому виду спорта впервые проходит в Казахстане, на курорте "Шымбулак" в Алматы, передает zakon.kz.

28-летняя Галышева впечатлила своим катанием на лыжах по бугристой трассе и прыжками в течение всего дня, и на самом деле она лидировала после первого раунда финала с самым высоким результатом за весь день среди женщин. Однако в суперфинале она не смогла повторить свою замечательную попытку из предыдущего раунда, и в конце концов ей пришлось довольствоваться вторым местом.

Я рассчитывала на хорошую погоду, какой она была во время квалификации. Выступили в квалификации при небольших сумерках. Однако, когда ушли на перерыв и я вышла с проката, было ощущение, что я три или четыре дня просидела в погребе – был такой сильный туман. Неожиданная смена погоды повлияла, да. Я планировала подиум. Возможно, даже победу. Но я сама допустила ошибку. Однако я рада, что у меня есть комплект: «бронза», «серебро», «золото». И он снова начал собираться, причем с серебряной медали. Чемпионат мира продолжается, впереди параллельный могул. Там битва будет еще серьезнее, – отметила Юлия Галышева.

Для Галышевой это 4-я медаль чемпионатов мира в карьере и 2-я серебряная.

В мужском могуле бронзовую медаль выиграл другой наш соотечественник Павел Колмаков. Для него это первая награда Чемпионатов мира в карьере.

В эти минуты на Шымбулаке стартует финальная часть соревнований в параллельном могуле. В стадию 1/8 финала отобрались 4 казахстанца - Юлия Галышева, Анастасия Городко, Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

Отметим, что Алматы получил право проведения мирового первенства в последний момент. Официально соревнование должно было пройти в китайском городе Чжанцзякоу, затем рассматривался канадский Калгари, однако пандемия внесла свои коррективы.

Альберт Ахметов