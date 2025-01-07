#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Спорт

Казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира

Анастасия Городко завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 20:27 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в финале казахстанка набрала 70,79 балла. Этот результат позволил ей занять второе место. 

Победу одержала японка Юма Тагучи – 72,43. Третьей стала Мисе Куреа (Япония) – 66,63.

Юлия Феклистова показала 13-й результат. Анастасия Ларионова стала 17-й, Виктория Кузнецова – 18-й, Юлия Мокина – 22-й.

Отмечается, что на ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.

Ранее сообщалось, что Алматы готов к старту юниорского ЧМ-2025 FIS по фристайлу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Станислав Черчесов рассказал о планах на 2025 год и причинах поездки в Москву
Спорт
20:41, Сегодня
Станислав Черчесов рассказал о планах на 2025 год и причинах поездки в Москву
Красные шорты перестали помогать в схватках борцам и боксерам – исследование
Спорт
10:36, Сегодня
Красные шорты перестали помогать в схватках борцам и боксерам – исследование
Дубль турецкого таланта Гюлера принес победу "Реалу" в Кубке Испании
Спорт
10:09, Сегодня
Дубль турецкого таланта Гюлера принес победу "Реалу" в Кубке Испании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: