Казахстанка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК, в финале казахстанка набрала 70,79 балла. Этот результат позволил ей занять второе место.

Победу одержала японка Юма Тагучи – 72,43. Третьей стала Мисе Куреа (Япония) – 66,63.

Юлия Феклистова показала 13-й результат. Анастасия Ларионова стала 17-й, Виктория Кузнецова – 18-й, Юлия Мокина – 22-й.

Отмечается, что на ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.

Ранее сообщалось, что Алматы готов к старту юниорского ЧМ-2025 FIS по фристайлу.