"Дети смотрят". Полицейский спас мужчину от самоубийства

Полицейский предотвратил попытку суицида в Таразе, передает zakon.kz.

По данным областного ДП, мужчина пытался спрыгнуть с крыши недостроенного пятиэтажного здания по улице Королева.

За несколько минут поднявшись на крышу пятиэтажки, участковый начал разговаривать с молодым человеком, выяснять причину.

29-летний молодой человек жаловался на руководителя предприятия, на котором он трудился. Мужчина сообщил, что получил травму на работе и ему до сих пор не выплатили денежную компенсацию, - отметили в ведомстве.

Продолжая разговор, полицейский подходил ближе и ближе, и в подходящий момент схватил мужчину за руку и оттащил от края крыши.

Прибывшие на место происшествия медики увезли его в больницу, чтобы определить не нуждается ли он в медицинской помощи.