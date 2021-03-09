В Туркестанской области полицейские отпустили лихача на Lada Priora. Идет проверка

В Казнете распространяется видео с экстремальной поездкой по встречке в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

На видео машину останавливает патруль, но после небольшого диалога, водитель уезжает. По данным ДП области, нарушитель уже задержан, а в отношении полицейских Отырарского РОП проводится служебная проверка.

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Как выяснилось, инцидент произошел на одной из дорог Отырарского района Туркестанской области.

Водителем оказался житель Шымкента, который разъезжал по встречке на автомашине Lada Priora. В отношении автовладельца составлено два протокола об административном правонарушении по статьям 596 ч. 3 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и ст. 613 "Невыполнение требований сотрудников полиции и уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного,наркотического опьянения", - отметили в ведомстве.

Lada Priora водворена на штрафстоянку.

Собранные материалы административного производства направлены в Отырарский районный суд для принятия законного решения. Сотрудниками управления собственной безопасности ДП Туркестанской области в отношении полицейских Отырарского РОП проводится служебная проверка, - добавили в ДП.