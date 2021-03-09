Активиста ограничили в работе по защите прав детей из-за подозрения в жестоком обращении с ребенком

Активиста Анатолия Кима ограничили в работе рабочей группы по защите прав детей по делу о жестоком обращении с несовершеннолетним ребенком, сообщила депутат Мажилиса Динара Закиева, передает корреспондент zakon.kz.

- Да, действительно, мы данному гражданину Киму отправили письмо с извещением о том, что в настоящее время его участие в составе рабочей группы по проекту закона по вопросам защиты прав детей для него представляется невозможным до завершения производства по делу, возбужденному в отношении него, - сообщила Динара Закиева.

По ее словам, к ним обратился гражданин Айдар Сералин с письмом по обстоятельствам, которые он указывает на своей странице в социальных сетях.

Там же на странице он указывает причины возбуждения дела в отношении Анатолия Кима, - добавила депутат.

На странице пользователя Айдара Сералина в Instagram сообщается, что по его обращению против гражданина Ким А.И. было возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК по факту жестокого обращения с его несовершеннолетними детьми.

Каково же было мое возмущение, когда я узнал, что данный гражданин вошел в рабочую группу над законом о защите прав ребенка!!! Я подал еще одно обращение в соответствующий орган с просьбой исключить данного персонажа из состава рабочей группы на том основании, что данный человек подозревается в совершении упомянутого преступления, - написал пользователь.

Также он добавил, что после проверки предоставленной информации и ее подтверждения, данный человек был отстранен от участия в рабочей группе над законом о защите прав ребенка.

Лично для меня это какой-то сюрреализм иметь такое убеждение о "воспитании" детей и пытаться регулировать соответствующее законодательство. Я верю и надеюсь, что другие эксперты, продолжающие работать над этим законом, отлично справятся и без него, - отметил Айдар Сералин.

О похожем случае сообщалось месяцем ранее. В середине февраля стало известно, что один из главных противников законопроекта "О противодействии семейно-бытовому насилию" Мадияр Альжаппаров в 2010 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и приговорен к семи годам лишения свободы. Выяснилось, что Мадияр Альжаппаров был осужден за изнасилование и насильственные действия, соединенные с угрозой убийством, а также неоднократно совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам.