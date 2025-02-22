Жестокое обращение продавца с кошкой в Алматы попало на видео
Фото: pixabay
В социальной сети распространилось видео, на котором сотрудница магазина "Гастроном" выбросила кошку с большой высоты, сообщает Zakon.kz.
По словам очевидцев, инцидент произошел на глазах у ребенка в Алматы.
В каком состоянии находится животное, пока неизвестно.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города.
"По данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района проводится проверка. Непременно будет дана правовая оценка и приняты меры", – заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области.
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