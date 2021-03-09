Звони Жумабеку – почему лихач уехал от полицейских в Туркестанской области

История с нарушением водителем Lada Priora ПДД и с тем, как он скрылся с места происшествия, получила продолжение, сообщает zakon.kz.

Видео, на котором сотрудники полиции Отырарского РОП останавливают Lada, но он, сославшись на некоего Жумабека, уезжает от них, вызвала резонанс в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 марта 2021 года. На полицейского не произвело впечатление об упоминании Жумабека, он проявил принципиальность и догнал скрывшегося водителя.

В отношении нарушителя ПДД составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 596 ч. 3 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и 613 ч. 1 "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".

Автомашину "Лада Приора" водворили на штрафстоянку. Собранные материалы направили в суд для принятия законного процессуального решения. Также медицинское освидетельствование показало у водителя отсутствие алкогольного опьянения. Кроме того поясняем, что в отделе полиции Отырарского района действительно работает сотрудник полиции по имени Жумабек Тулеген в звании майора полиции. Он является начальником отделения административной полиции, в его подчинении находятся два сотрудника. пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время Управлением собственной безопасности ДП Туркестанской области проводится служебная проверка в отношении указанного полицейского.