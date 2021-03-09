Ученые рассказали, как разные виды чая влияют на давление

Исследователи из США и Дании выяснили, что соединения зеленого и черного чая активизируют белки ионных каналов в кровеносных сосудах, что вызывает их расслабление, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА "Новости", таким образом, регулярное употребление напитка приводит к снижению артериального давления.

Вопрос изучили специалисты Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета. По их словам, флавоноидные вещества катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — найденные в чае, "будят" определенные типы веществ под названием KCNQ5.

Так как KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, его активация катехинами чая способствует расширению кровеносных сосудов и уменьшению кровяного давления. Это открытие объясняет антигипертензивные свойства чая и, по мнению авторов, может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.

Предыдущие исследования показали, что потребление зеленого или черного чая может снизить кровяное давление на небольшую, но постоянную величину, и было обнаружено, что этому способствуют катехины. Но сам молекулярный механизм действия этих соединений через канал KCNQ5до сих пор был неизвестен.