Королева Елизавета прокомментировала скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Британская королевская семья опечалена трудностями, о которых рассказали в интервью Опре Уинфри принц Гарри и его супруга Меган Маркл, сообщает zakon.kz.

Об этом заявили в Букингемском дворце.

Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Сделанные заявления, в частности о расовых вопросах, вызывают беспокойство и будут со всей серьезностью изучены в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами семьи

Ранее, Гарри и его супруга, которые проживают в Калифорнии, дали большое интервью Опре Уинфри. По словам Меган, королевская семья всерьез была обеспокоена цветом кожи их новорожденного ребенка. Несколько неназванных членов королевской семьи обсуждали эту ситуацию лично с принцем Гарри.

Кроме того, в интервью герцог и герцогиня Сассекские утверждали, что Меган пережила расизм и жестокое обращение во время своего пребывания в королевской семье. Меган также рассказала, что давление со стороны ряда представителей королевской семьи было невыносимым, что вызвало у нее мысли о самоубийстве.

Гарри заявил, что в Великобритании он был в "ловушке", выбраться из которой ему помогла жена. Принц добавил, что сочувствует своему отцу и брату, принцам Чарльзу и Уильяму, которые "не могут выбраться". Гарри сообщил, что трижды говорил с Елизаветой II и дважды с отцом прежде, чем объявить об отказе от королевских обязанностей. После Чарльз перестал принимать его звонки, утверждает Гарри.

В феврале принц Гарри и его супруга подтвердили решение отказаться от титула Их Высочеств. Они официально стали мужем и женой весной 2018 года, венчание проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.