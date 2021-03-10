Программисты научили компьютер понимать казахский язык

Казахстанский IT-специалист Динара Алимова с группой единомышленников разработали технологию языковой модели казахского и смешанного русского и казахского языков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вusinessfm.

Разработанная голосовая модель языка - это то, что поможет сделать наши будни более комфортными, считает автор проекта.

Голосовые помощники, речевая аналитика, синтез голоса - это все можно применять для автоматизации бизнес-процессов, модернизации call-центров, внедрения умных домов и, конечно, помощи людям с особенными потребностями. Наша текущая задача - вывести модель на предельно высокий уровень эффективности, - рассказала Динара.

В 2018 году Динаре предложили проект по разработке модели казахского и смешанного казахского и русского языков. В первое время она работала самостоятельно, занималась исследованиями, изучала зарубежные проекты. Приобретенные в прошлом организаторские и коммуникативные навыки помогли стать продуктовым менеджером.

По ее словам, самой большой потребностью на тот момент был сбор данных на казахском и смешанном казахско-русском языках.

Сейчас они собрали 1,3 тысячи часов аудиозаписей, но специалисты запланировали дойти до значения в 10 тысяч часов.