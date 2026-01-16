О чем говорят животные: как научиться понимать язык кошек и собак

Проводя время с домашними животными, играя и резвясь, нам хотелось бы еще и понимать, что говорят наши питомцы. Невероятно интересно узнать, о чем думают любимцы. Zakon.kz в беседе со специалистами узнал, как понять язык собак и кошек.

Речь человека кардинально отличается от языка животных. Человек издает множество звуков, животные же используют не только звуковые проявления. Как объясняют специалисты, они общаются комплексно, используя звуки (лай, мяуканье, вой), а также язык тела (виляние хвостом, позиция ушей и тела), запахи и прикосновения.

Как рассказал заместитель начальника Кинологического центра МВД РК подполковник полиции Максим Чебан, собаки выстраивают общение с человеком, исходя из базовых потребностей: безопасности, социального взаимодействия и добычного поведения. Эти формы коммуникации формировались веками благодаря совместной жизни человека и собаки.

"Часть сигналов у собаки врожденная, часть формируется в процессе воспитания и социализации. Поэтому наша задача – четко понимать, какую роль собака выполняет рядом с человеком", – отметил кинолог.

В быту роль собаки может заключаться в охране, общении, сопровождении или эмоциональной поддержке. К примеру, в полицейской службе собака – это уже партнер по работе, и ее задача в поиске наркотических средств и взрывных устройств, в задержании преступников и связана с розыском.

"Это своего рода совместная охота, где сотрудник решает служебную задачу, а собака реализует свое добычное поведение, работая ради любимой игрушки или поощрения. Но принцип остается тем же: собака "разговаривает" с человеком через действия, а не через слова", – добавил кинолог.

Фото: из личного архива героя

Поэтому, чем лучше человек понимает язык животного, тем спокойнее, надежнее и безопаснее становится их совместная жизнь.

Любознательные и понимающие: способ взаимодействия

По словам собеседника, собаки очень внимательно наблюдают за человеком. И для них гораздо важнее не то, что мы говорим, а с какой интонацией произносятся слова и в какой позе и с какими жестами это происходит.

"Эта способность досталась собакам от их предков. Наблюдение за человеком помогало им приспосабливаться, выживать и существовать рядом с людьми. Со временем собака научилась тонко считывать настроение, напряжение и намерения человека, часто раньше, чем он осознает их сам", – поделился Максим Чебан.

Язык тела

Если условно разобрать способы "разговора" собаки с человеком, то на первом месте стоят позы и язык тела.

Так, например, прижатые уши и поджатый хвост чаще всего говорят о страхе или сильном стрессе; напряженные мышцы, застывшая поза , так называемый "холодный" или фиксированный взгляд, кратковременное замирание – это уже сигналы высокой напряженности, которые могут предшествовать защитной реакции или атаке.

Важно понимать: собака почти всегда предупреждает заранее, если за ней внимательно наблюдать.

Звуки

Лай и рычание – не всегда признак опасности или агрессии. Чаще всего это способ обозначить границы, выразить дискомфорт и предупредить о своих намерениях. И наказывая собаку за такие сигналы, человек лишает ее возможности "говорить" и тем самым повышает риск внезапной реакции без предупреждения.

"Собака постоянно с нами общается – не словами, а телом. И чем внимательнее человек к этим сигналам, тем безопаснее и спокойнее становится взаимодействие", – считает специалист.

Общаясь с человеком в повседневной жизни, собака непрерывно взаимодействует и ежеминутно анализирует его поведение. Со временем собаки начинают предугадывать действия хозяина, потому что учатся распознавать повторяющиеся ситуации, интонации, жесты и эмоциональные состояния человека.

Фото: pixabay

Большую роль в понимании того, как собаки с нами общаются, играют их исключительно развитое обоняние и влияние запаховой информации на поведение.

Для сравнения: у человека в носовой полости находится около 5-6 миллионов обонятельных рецепторов, у собаки – в среднем 200 миллионов, а у некоторых пород и больше. Нос собаки устроен так, что потоки воздуха разделяются: один используется для дыхания, другой – для анализа запахов. Это позволяет собаке "читать" окружающую среду буквально по слоям.

Именно поэтому собака способна определить, был ли в доме посторонний человек, мужчина это был или женщина, как долго он находился, где именно сидел или стоял, в каком эмоциональном состоянии он был.

Кроме того, собаки хорошо улавливают изменения запахов, связанных с физиологическими реакциями человека. Через кожу выделяются гормоны и их метаболиты, и по ним собака понимает внутреннее состояние человека, даже если он старается внешне это скрыть.

"По этой причине при встрече с агрессивной собакой крайне важно сохранять спокойствие. Паника, резкое напряжение и страх сопровождаются изменением запаха человека, что может быть воспринято собакой как сигнал угрозы и спровоцировать защитную реакцию", – пояснил кинолог.

Собака воспринимает человека не только глазами и ушами, но и прежде всего носом. Поэтому в общении с собакой важны не только слова, но и внутреннее состояние человека.

Очевидно, что и собачье гавканье не одинаково. Они могут издавать редкий и тихий лай, протяжный и громкий. Что обозначают разные звуки и как ориентироваться в "речи" питомца?

Строим диалог

Фото: pixabay

Среди собак, как и среди людей, есть разные темпераменты, отмечает кинолог. Одни собаки любят "разговаривать" – часто лают и рычат, другие подают голос редко и только по делу. Это индивидуальная особенность, а не признак "плохого" или "хорошего" характера.

Важно понимать, что лай – это один из способов общения, который сохраняется у собаки с щенячьего возраста. Щенок с помощью лая и скулежа привлекает внимание матери, сообщает о дискомфорте, получает обратную связь во время игр с братьями и сестрами. Через звук он учится взаимодействовать с окружающими.

Когда щенок взрослеет и попадает к человеку, роль матери и однопометников постепенно занимает хозяин. Но способ общения остается тем же – собака продолжает "разговаривать" с человеком через лай, потому что именно так она привыкла получать реакцию и внимание.

Поэтому лай – это не всегда проблема и не всегда агрессия. Чаще всего это попытка собаки вступить в контакт и получить отклик от человека.

Материал по теме Язык животных переведут на человеческий

Многие задаются вопросом: можно ли выучить язык животных? Этот момент кинолог прокомментировал так:

"Выучить язык животных, вероятно, можно, но не как набор слов, а как систему наблюдения и понимания. Я уже 22 года работаю со служебными собаками, и за это время мне пришлось протестировать и оценить тысячи собак разных пород. Этот опыт научил меня читать собаку по ее поведению. По движениям, реакции, манере взаимодействия я понимаю, каким было ее детство и родители, в каких условиях ее воспитывали. Были ли у нее конфликты с человеком или окружающей средой, есть ли у нее желание взаимодействовать с человеком, готова ли она к работе и поиску целевых веществ".

И это не способность читать мысли, а результат многолетнего наблюдения и практики. Собака всегда показывает свою историю, вопрос лишь в том, сумеем ли мы ее увидеть.

Система общения собаки с хозяином

Фото: pixabay

При взаимодействии с собакой важно помнить, что пес доверяет человеку только тогда, когда правила понятны и неизменны. Любая непоследовательность разрушает это доверие. Это нужно учитывать при воспитании своего преданного друга.

"Собаке нужны четкие и честные правила. Если сегодня ей разрешено лежать на диване или бегать за соседским котом, а завтра за это она получает негативную реакцию хозяина, для животного это выглядит не как воспитание, а как несправедливость. Собака не понимает "настроение хозяина" и "изменение правил". Она понимает только последовательность или ее отсутствие. Когда правила постоянно меняются, собака теряет ориентиры и перестает доверять человеку". Максим Чебан

Доверие в отношениях с собакой строится на предсказуемости: одинаковое поведение человека – одинаковый результат для собаки. Если правила установлены, они должны действовать всегда.

Фото: piхabay

Именно честные и стабильные правила делают собаку спокойной, управляемой и уверенной в человеке. Собака учится не через давление, а через понятные правила. Чем спокойнее, последовательнее и честнее взаимодействие, тем стабильнее поведение – как у служебной собаки, так и у домашнего питомца.

Также собеседник отметил, что воспитывать собаку необходимо правильно.

"Мы занимаемся подготовкой служебных собак на бесконфликтных методах дрессировки. Это означает, что собака поощряется только за правильные действия, а ошибки не наказываются – они просто не подкрепляются. Если собака не выполняет задание, она не получает ожидаемое поощрение – игрушку или корм. Кинолог без эмоций, спокойно завершает занятие и помещает собаку в вольер. В одиночестве и без раздражителей собака успокаивается, после чего в следующий раз демонстрирует более собранную и мотивированную работу. Не потому, что ее "наказали", а потому что она поняла связь между своим поведением и результатом". Максим Чебан

Именно так формируется устойчивая мотивация: правильное действие – награда, неправильное – отсутствие результата, заключил кинолог.

Этот принцип одинаково эффективно работает и с домашними собаками.

К примеру, если во время прогулки собака тянет поводок, игнорирует хозяина, лает на прохожих, не нужно кричать или дергать ее. Спокойно и без эмоций завершите прогулку и на этот день сократите взаимодействие.

Если же собака идет спокойно, ориентируется на хозяина, поддерживает зрительный контакт, обязательно подкрепите это поведение: похвалой, лакомством или игрой.

На что обращать внимание, чтобы понять питомца?

Для того, чтобы понять свою собаку, в первую очередь нужно обращать внимание на собственные эмоции, интонацию и жесты. Собака не умеет себя вести "назло" или "из вредности". Она поступает так, как ей выгодно или целесообразно в данной ситуации с точки зрения выживания и накопленного опыта. Этот механизм достался ей от предков.

Фото: pixabay

Между поведением хозяина и поведением собаки существует прямая связь.

"Если человек раздражен, резок и непредсказуем, собака со временем становится зажатой, тревожной или трусливой. Если собаке систематически не хватает внимания и взаимодействия, она может начать портить мебель, грызть обувь или демонстрировать нежелательное поведение – не потому, что "плохая", а потому что любой отклик, даже наказание, для нее лучше, чем полное игнорирование". Максим Чебан

Физиологическое состояние также напрямую отражается на поведении. Голодная собака чаще бывает возбужденной и плохо концентрируется, при боли или недомогании изменения становятся заметны практически сразу. Один из самых точных индикаторов состояния собаки – это взгляд.

"Лично я, осматривая собак утром в вольерах, в первую очередь обращаю внимание именно на глаза. Энергичный, живой, заинтересованный взгляд говорит о хорошем самочувствии и готовности к взаимодействию. Потухший, "уходящий" взгляд – повод насторожиться и разобраться в причинах", – дал подсказку любителям животных кинолог.

Потухший, незаинтересованный, "пустой" взгляд – серьезный сигнал неблагополучия, который может указывать как на физическое недомогание, так и на сильный стресс.

Какие признаки указывают на то, что с домашним животным действительно что-то не в порядке?

Специалист ответил, что одним из признаков того, что с собакой что-то не так, кроме безразличного взгляда животного, может быть общее поведение собаки.

"Рекомендую каждый день – утром, когда просыпаетесь, и после прогулки – уделять несколько минут внимательному наблюдению за питомцем. Я называю это "сканированием": когда в комплексе оцениваются поведение, движения, координация, общее состояние, взгляд собаки. Такой простой, но регулярный контроль позволяет заметить проблему на самой ранней стадии, еще до появления явных симптомов", – отметил спикер.

Далее важно не делать поспешных выводов, а наблюдать за поведением животного в динамике. Собаки способны скрывать боль и слабость при появлении хозяина: в этот момент в кровь выбрасываются гормоны стресса и возбуждения, которые на время притупляют болевые ощущения и маскируют симптомы.

Все мы хотим, чтобы рядом с нами была послушная собака. Но важно понимать: послушание – это не результат одних только команд и упражнений. Это большая, системная работа, и сама по себе дрессировка здесь не играет решающей роли. Именно осознанная цель появления собаки в жизни человека определяет и характер ее поведения, и язык, на котором она с нами "разговаривает", заключил кинолог.

Кошачий язык

Фото: pixabay

Относительно кошек можно сказать, что они тоже общаются со своими хозяевами и себе подобными с помощью языка тела (хвоста, ушей, глаз, шерсти, стойки), звуков (мяуканье, мурлыканье, шипение, рычание) и запахов (феромоны). Хотя с людьми они используют мяуканье чаще. Это основной способ общения с человеком. Свои эмоции они передают через интонацию голоса и мимику.

Оставшись наедине с сородичами, усатые и полосаты используют язык телодвижений или шипят.

Любопытно наблюдать за ушами кошек: когда эти грациозные домашние животные настороже, ушки становятся вертикальными, а когда расслаблены – уши вытягиваются вперед. Испуганное животное прижимает их к голове и направляет назад, а о том, что кошка сосредоточена, говорит постоянное движение ушами.

Фото: pixabay

Определенные сигналы подает и кошачий хвост. Довольная кошка его приподнимает, готовая атаковать – распушает. Если кот очень сконцентрирован, он опускает хвост, а пребывая в нервном состоянии – виляет им из стороны в сторону.

Если же у вашего пушистика выгнутая спина, вздыбленная шерсть, кошка припадает к земле, это свидетельствует об угрозе и способе защиты домашнего животного.

Звуки в общении с людьми:

• Мяуканье: короткое "мяу" – приветствие, протяжное – требование. Если кошка издает мяуканье на низких тонах – это жалоба, а на высоких – животное испытывает боль или злость.

• Мурлыканье свидетельствует об удовольствии и успокоении. Но иногда это проявление означает, что животное находится в стрессе.

• Шипение и рычание: очевидное предупреждение об агрессии или угрозе, интерпретируется как "не подходи!".

Фото: pixabay

Существуют и другие способы взаимодействия

• Феромоны: кошки трутся щеками и боками, обмениваясь запахами для выражения близости или обозначения территории.

• Груминг или вылизывание: дружеское взаимодействие или способ оттолкнуть незваного гостя, например, от миски.

Поэтому, чтобы понять своего питомца, достаточно понаблюдать за ним. Общая картина поведения ушастого, его тело и издаваемые при этом звуки дадут вам полное понимание состояния и самочувствия животного.

Общайтесь с животными. Ведь чем больше вы говорите с домашним питомцем, тем активнее вам буду отвечать и тем лучше вы поймете своих.