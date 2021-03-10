Убийство посла России в Турции: пятерых приговорили к пожизненному сроку

В Турции огласили приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Пятеро обвиняемых получили пожизненные сроки, передает zakon.kz.

19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В него выстрелил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Нападавшего на месте застрелил спецназ.

Судебный процесс по этому делу начался в начале 2019 года. По версии следствия, организаторами преступления выступили сторонники влиятельного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает сейчас в США. Гюлен причастность к покушению отрицает.

Агентство Anadolu сообщает, что обвиняемыми по делу проходили 28 человек. Шестеро были оправданы, несколько человек были осуждены заочно, остальные получили различные тюремные сроки. В частности, к двум пожизненным срокам приговорили Шахина Согута, "куратора" исполнителя покушения в рядах террористической организации Фетуллаха Гюлена.

Суд также признал бывшего сотрудника спецслужб Турции Вехби Кюршада Акалына виновным в организации утечки информации сторонникам Гюлена и приговорил его к пожизненному сроку и 15 годам заключения.

Полицейского, сослуживца Алтынташа Салиха Йылмаза тоже приговорили к пожизненному сроку.

Хусейна Котудже приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима и к 15 годам лишения свободы за участие в "разведывательной структуре" террористической организации Гюлена.

Суд также выделил в отдельное производство дела 9 беглых подсудимых, в числе которых Фетуллах Гюлен и Эмруллах Услу.

Все осужденные отрицают свою вину. Вехби Кюршад Акалын на суде заявил, что он и другие подозреваемые свои показания дали под пытками.

В России приветствовали вынесенный в Турции приговор по делу об убийстве посла.

Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений, - заявили в МИД РФ.

В России отметили, что "отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт".