В Алматы расширят категорию льготников по бесплатной парковке

Управление городской мобильности города Алматы подготовило проект постановления акимата города, которым вносятся изменения и дополнения в Правила пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города, передает zakon.kz.

В частности, расширяется список категории лиц, имеющих права на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках.

Так, смогут бесплатно парковаться:

ветераны боевых действий на территории других государств;

законные представители ребенка инвалида с рождения и детей инвалидов;

многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын Алқа" и "Күміс Алқа";

лица, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

электромобили.

Как отмечается в пояснительной записке, такая мера принимается в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.