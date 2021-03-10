В Алматы расширят категорию льготников по бесплатной парковке

10 марта 2021, 11:38
Фото: соцсети

Управление городской мобильности города Алматы подготовило проект постановления акимата города, которым вносятся изменения и дополнения в Правила пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города, передает zakon.kz.

В частности, расширяется список категории лиц, имеющих права на бесплатное пользование стояночными местами на платных автостоянках.

Так, смогут бесплатно парковаться:

  • ветераны боевых действий на территории других государств;
  • законные представители ребенка инвалида с рождения и детей инвалидов;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын Алқа" и "Күміс Алқа";
  • лица, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;
  • электромобили.

Как отмечается в пояснительной записке, такая мера принимается в рамках поддержки социально уязвимых слоев населения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 марта.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?