Депутат Жамалов: Сотни миллиардов тенге остаются вне контроля парламента и счетного комитета

Депутаты Мажилиса просят Правительство ускорить исполнение поручения главы государства по вопросу консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса соответствующий депутатский запрос в адрес премьер-министра Аскара Мамина озвучил Аманжан Жамалов.

По словам депутата, еще в 2019 году Президент поручал Правительству изучить этот вопрос. Однако прошло 1,5 года, а вопрос остался "висеть в воздухе". И, как подчеркнул мажилисмен, невзирая на общественную критику в период пандемии внебюджетные фонды продолжают работать, как ни в чем не бывало.

В предвыборной программе "Nur Otan" поставлена задача внедрить "расширенный бюджет", в котором будут учитываться средства фондов социального, медицинского страхования и ЕНПФ. И в 2020 году суммарные взносы и отчисления во внебюджетные фонды составили 1,8 трлн.тенге. - Это больше, чем поступает КПН в республиканский бюджет, - пояснил депутат.

Вместе с тем, отметил Аманжан Жамалов, сейчас расходы внебюджетных фондов, а это сотни миллиардов тенге, остаются вне контроля парламента и счетного комитета.

В качестве примера депутат озвучил данные по административным расходам Фонда социального медицинского страхования за 2019 год, которые превысили 5,8 млрд.тенге.

На оплату труда было израсходовано 4,4 млрд.тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тыс.тенге в месяц. Это в 2 раза выше средней зарплаты по стране. Если изучить доступную финансовую отчетность ФСМС, то четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн.тенге - по 19 млн.тенге на каждого, - заявил депутат. Наверное, поэтому председатель правления ФСМС отказался публично называть свою зарплату, пояснил он.

По мнению депутата, аналогичные миллиардные суммы можно называть и по другим фондам. В частности, в 2019 году административные расходы ЕНПФ превысили 11,8 млрд.тенге, а Государственного фонда социального страхования – 1,9 млрд.тенге.

Такие непомерные расходы на содержание фондов вызывают справедливые вопросы у населения, - заявил мажилисмен, подчеркнув, что граждане не чувствуют соразмерную отдачу и пользу от услуг этих фондов, которые выполняют функции обычного казначейства, взимая за это комиссию.

Для внесения прозрачности в деятельность внебюджетных фондов Аманжан Жамалов считает необходимым утвердить стандарты максимального раскрытия информации о расходах внебюджетных фондов с расшифровкой всех статей на оплату труда и административных расходов. А для начала предлагает опубликовать информацию о расходах внебюджетных фондов за 2020 год.

При этом депутат заявил, что Россия уже начала процесс объединения Пенсионного фонд с фондами социального и медицинского страхования, создавая единое "социальное казначейство" и отметив, что экономия на их содержание составляет 120 млрд. рублей или почти 700 млрд. тенге.

Мажилисмен просит пояснить, на какой стадии находится работа по внесению изменений в Бюджетный кодекс в связи с внедрением расширенного бюджета уже в 2021 году, согласно Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы "Nur Otan". И также ответить на вопрос относительно проведения совместных расчетов по прогнозу консолидированного бюджета с учетом внебюджетных фондов.