В Алматы ужесточат карантин

Заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, что в городе будет ужесточен карантин, передает zakon.kz.

Сегодня, 10 марта, Алматы вошел в "красную" зону. Теперь в городе ужесточат ограничительные меры.

Постановление уже подготовлено, находится на обсуждении с представителями бизнеса и общественности. К концу дня будет подписано новое постановление главного санитарного врача Алматы, - сказала она.

Калыкова отметила, что постановление, возможно, будет готово к девяти вечера.

По ее словам, количество заболевших могло вырасти из-за прошедших праздников, а также из-за того, что помещенные на карантин заразившиеся не соблюдают режим самоизоляции. Заместитель главного санврача порекомендовала алматинцам носить маски и воздержаться от посещения общественных мест.

Также она заявила, что в апреле и мае начнется массовая вакцинация всех желающих и призвала алматинцев не отказываться от нее.

Все это приведет к тому, что заболеваемость среди населения города Алматы пойдет на спад, - сказала Калыкова.