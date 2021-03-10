Что могут закрыть в Алматы в связи с переходом в "красную" зону

В постановлении главного государственного санитарного врача РК расписан алгоритм перехода из одной зоны в другую и, соответственно, расписывается, какие объекты могут работать, а какие нет, передает zakon.kz.
Как следует из документа, с переходом в "красную" зону сокращается количество авиарейсов.
Кроме того:
- Дежурные группы в детсадах работают при соблюдении комплектации групп не более 15 человек.
- Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры могут работать при заполняемости группы - не более 15 человек, по предварительной записи.
- Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметологические услуги работают по предварительной записи.
- Вводятся ограничения по работе супермаркетов, гипермаркетов, рынков, объектов общественного питания.
- В организациях и офисах сотрудники работают по принципу: 80% - удаленный режим;
20% - очный режим.
- В работе ОТ предусматривается увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).
- В религиозных объектах запрещаются коллективные мероприятия.
- СПА, сауны бассейны также ограничиваются по времени, не работают в субботу и воскресенье.
- ТРЦ, торговые дома также закрываются в выходные дни.
Также запрещена работа ночных и игровых клубов, караоке. Под запретом зрелищные, массовые мероприятия, выставки, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия.
Ранее заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова сообщила, что в городе будет ужесточен карантин. Постановление санврача уже подготовлено, находится на обсуждении с представителями бизнеса и общественности и будет подписано к концу дня.
В "красной" зоне Алматы оказался 10 марта.