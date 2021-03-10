Роскомнадзор замедлил Twitter в России

С 10 марта скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России будет замедлена, сообщает zakon.kz.

Об этом объявил Роскомнадзор.

В отношении Twitter с 10 марта приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования Закона, меры воздействия будут продолжены (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены, - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

Роскомнадзор уже направил свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

На 10 марта 2021 года не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.

Распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз, - говорится в сообщении.