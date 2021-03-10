Неизвестный герой залез на мост и предотвратил суицид в Алматы

В Алматы неизвестный молодой парень взобрался на арку моста и предотвратил суицид, передает корреспондент zakon.kz.

Инцидент произошел на мосту в районе пересечения проспекта Рыскулова с улицей Шемякина. По словам очевидцев, мужчина, вероятно в неадекватном состоянии, взобрался на арку пешеходного моста. Он ходил из стороны в сторону и периодически пытался спрыгнуть с него на проезжую часть.

Очевидцы, в числе которых были и остановившиеся водители, отговаривали мужчину от этого поступка. Пока они отвлекали, неизвестный взобрался на арку, подкрался к мужчине, набросился на него, а затем удерживал. Водители достали автомобильные тросы и обвязали его за пояс.

Прибывшие полицейские перекрыли проспект Рыскулова в обоих направлениях и принимали активное участие в спасении. Позже мужчину удалось уговорить спуститься вниз, где его осмотрели сотрудники скорой помощи.