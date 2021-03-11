Что нужно знать о Масленнице

Жители Казахстана широко отмечают Масленницу. Конечно, народные гуляния в условиях продолжающегося карантина пока еще невозможны, но это не мешает жителям нашей страны вне зависимости от вероисповедования ощущать настроение праздника, передает zakon.kz.

На севере Казахстана и в центральных регионах могут и не поверить, но в Алматы и южнее уже расплескалась солнечная, нежная и пока несмелая весна. От снега, выпавшего вдруг накануне, не осталось и следа. Асфальт и брусчатка - сухие, девушки – с летящей походкой, мужчины - в раздумьях, когда сменить зимние покрышки на летние. И почки на сирени уже готовы взорваться первой зеленью.

Быстро и незаметно наступила Масленая неделя. Длинные выходные и традиционные поздравления женщин с самым нежным и первым мартовским праздником дали старт весне. Первый четверг марта - разгульный четверток по народному расписанию начало Широкой Масленицы - второго периода “блинной диеты”.

Масленица - праздник народный, любимый и повсеместно отмечаемый. Его помнят и ждут без календаря. История у праздника длинная и выверенная – она о людях и для людей. Праздник отражает человеческую радость от того, что длинная зима позади и наступает пора обновления, цветения и любви. Масленицу, разгульную и хлебосольную, отмечали еще в дохристианские времена. Позже её вписали в православный численный цикл, хотя и без прямого упоминания в месяцеслове. С некоторого времени Масленица предваряет Великий пост. Она совпадает с особым этапом в жизни верующих и помогает им подготовиться к предстоящему духовному обновлению. Традиционно народ праздновал Масленицу в течение недели: успевал нагуляться, повеселиться и подготовиться к смирению и молитвенному усердию.

В народных традициях Масленую неделю делили на два периода: Узкую или Тихую Масленицу и Масленицу Широкую. Тихую, с понедельника по среду, встречали в трудах. В аграрном обществе этот период выпадает на начало весенних полевых работ или подготовку к ним. Широкую же Масленицу праздновали с четверга по воскресенье. С четверга до субботы о заботах забывали, начинались гулянья. Веселье стихало в воскресенье. В этот день поминали усопших, посещали могилы. Просили прощения друг у друга. В ответ говорилось: “Бог простит, и я прощаю!”.

Неделя Масленицы часто выпадает на непредсказуемую погоду. И мороз может прижать, и оттепель разольется ручьями и проталинами. Говорят: весна с зимой борются. От Масленицы ждут, что после нее окончательно придёт тепло. Потому, провожая зиму, сжигают её чучело - чтобы ушла наверняка.

Весеннее пробуждение жизни - один из главных символов празднования. А где жизнь, там и ее умножение. Потому Масленица несет в себе и культ плодородия. Земля проснется, впитает последний зимний снег, нальется соками. А человек словно помогает ей своими обрядами.

Подготовил Альберт Ахметов