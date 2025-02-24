Масленица-2025 – что ни в коем случае нельзя делать на праздник

В 2025 году Масленица приходится на период с 24 февраля по 2 марта. В Масленицу, как и в любой другой праздник, существует целый ряд определенных запретов, которых стоит придерживаться, сообщает Zakon.kz.

Что не стоит делать

Во-первых, в Масленичную неделю не стоит отказывать себе в употреблении лакомств и блинов, которые считаются главным символом этого праздника. В народе верят, что блин, который вы съедите в эту неделю первым, может укрепить ваше здоровье на целый год.

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Также нельзя есть блюда из мяса и чрезмерное количество пищи, ведь Масленица предшествует Великому посту.

Конечно же, категорически не следует ругаться, ссориться, конфликтовать и говорить плохие слова, а также грустить и сидеть дома, ведь в этот праздник нужно быть в кругу родных и друзей.

Примечательно, как говорится в публикации Новини.LIVE, если у вас дома не наведен порядок, то на Масленицу нельзя принимать гостей, а если у вас есть не выброшенный мусор, то после обеда его целую неделю нельзя выносить.

Еще в праздничный период нельзя скупиться и отказывать близким, которым нужна помощь.

Фото: pexels

Ни в коем случае не кормите своих гостей остатками пищи или некачественными блюдами.

И запомните, что с четверга по воскресенье нельзя работать – можно лишь выполнять очень важную работу, готовить блюда и ухаживать за хозяйством.

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Напомним, что вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.

Узкая Масленица – это понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Понедельник – 24 февраля – Встреча

Понедельник открывает Узкую Масленицу. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами шли в гости к сватам. Договаривались о времени и месте гуляний. Заканчивали строить снежные города, качели, балаганы.

В понедельник начинали печь блины. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Вторник – 25 февраля – Заигрыши

В этот день проходили смотрины невест. Родителям надо было успеть сосватать молодых до начала Великого поста, ведь венчаться в пост Церковь не разрешает. Если все складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игралась свадьба.

Среда – 26 февраля – Лакомки

В среду зять приходил к теще на блины и приводил с собой других гостей. Теща пристально наблюдала, как зять ведет себя за столом. В народе говорили, что если мужчина выбирает блины с соленой начинкой, значит он упрямый и с непростым характером. А если сладкие, то и с женой будет мягким и ласковым. Но эта примета, разумеется, также не связана с православной традицией и считается суеверием.

Четверг – 27 февраля – Разгуляй

Четверг – день начала Широкой Масленицы. Хозяйственные работы прекращались, начинались гулянья.

Развлечения были самые разные: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры (еще один пережиток язычества) и прыгали через огонь.

Пятница – 28 февраля – Тещины вечерки

В этот день теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причем брала с собой компанию подруг. Дочь пекла блины для мужа и гостей.

Суббота – 1 марта – Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Интересно, что если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня. Невестка должна была непременно вручить золовке какой-то подарок.

Воскресенье – 2 марта – Проводы Масленицы

Проводы Масленицы, или Прощеное воскресенье, – главный день Сырной седмицы, заговенье перед началом Великого поста. В храмах совершался чин прощения, священнослужители и миряне просили прощения друг у друга за все обиды прошедшего года.