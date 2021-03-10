Сильные дожди и снег. Погода на 11 марта в Казахстане 

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 11 марта, передает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки, ночью на юго-востоке в горных районах сильные в виде дождя и снега. Лишь днем на западе под влиянием отрога антициклона погода – без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщили в ведомстве.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Акмолинской области местами гололед.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, гололед, местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается гололед, утром и днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью в горах ожидается туман, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, ветер 18 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидается гололед, в Атырауской области местами - туман.