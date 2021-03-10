Как позвонить человеку, который заблокировал ваш номер

Позвонить человеку, который занес ваш номер в "черный список", вполне реально. Для этого есть два способа, передает zakon.kz.

Простыми способами с агентством "Прайм" поделился доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Позвонить человеку, у которого вы в черном списке, можно даже со своего номера. Для этого есть несколько легальных возможностей, - отметил эксперт.

Первый вариант - это услуга антиопределитель номера. Она есть практически у всех операторов сотовой связи. Как правило, платная. Подключите ее и все ваши исходящие звонки будут определяться как звонок с неизвестного номера. Таким образом система блокировки "черный список" будет пропускать ваш звонок на устройстве абонента, который вас заблокировал.

Есть и другая возможность скрыть свой номер, о которой далеко не все знают, причем она бесплатная. Антиопределитель можно включить на самом телефоне, не оплачивая услуг оператора, - сообщил Кашкин.

На IPhone, например, такая функция доступна, начиная с IOS 7. Чтобы включить антиопределитель номера, нужно зайти в "Настройки", перейти в область "Телефон". Затем нужно зайти в раздел "Показывать номер" и выключить эту опцию.

Такая же функция есть на устройствах на Android. Там нужно зайти в "Общие настройки", затем перейти в "Расширенные настройки", затем в "Прочих настройках" найти пункт "Определение номера", выбрать своего оператора и активировать функцию "Скрывать номер". Но не все Android-устройства имеют такую опцию, настройки разных моделей могут отличаться друг от друга.

Эксперт отмечает, что раньше антиопределителями номера активно пользовались мошенники. Сейчас это для них неактуально, потому что большинство людей разумно на подобные звонки не отвечают. Поэтому мошенники пользуются услугой подмены номера, причем звонить могут даже с номеров ваших знакомых.

В любом случае звонок со скрытого номера - потенциальная угроза, поэтому лучше на такие звонки не отвечать, - подытожил эксперт.