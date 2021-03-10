Колонна машин попала в ДТП в Актюбинской области

В Актюбинской области бушуют бураны, дорога до границы с ЗКО закрыта, передает zakon.kz.

Как сообщает портал "Мой город", из-за плохой видимости (сильная метель) недалеко от Актобе целая колонна машин попала в ДТП.

На Южной автодороге Западная Европа - Западный Китай произошло ДТП, колонна машин врезалась в друг друга. Погодные условия ухудшились, видимость нулевая, стоит метель. Мы создали оперативный штаб, чтобы быстро реагировать на ситуацию. 10 марта закрыли дороги Кобда-граница с ЗКО, Сарыжар-граница с РФ, а также Кандыагаш-Эмба-Иргиз. Просим настоятельно не покидать населенные пункты, дождаться улучшения погода и открытия дороги. Погода меняется быстро. В сторону Мартука утром открыли дорогу, через 15 минут закрыли, началась метель. Три дня мы спасали людей, оставшихся в дороге в Айтекебийском, Кобдинском и Мартуском районах. 13 человек спасли в Кобдинском районе, в их числе двое детей. Всех доставили до сел. начальник управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов