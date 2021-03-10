Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника"

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов премии "Ника". В числе номинантов заявлен и Михаил Ефремов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ФедералПресс.

Актер может получить престижную награду за лучшую роль второго плана в фильме "Француз".

Лучшая мужская роль второго плана. Александр Балуев ("Француз"), Михаил Ефремов ("Француз"), Евгений Цыганов ("Одесса")", – говорится на официальном сайте мероприятия.

Торжественная церемония вручения премии "Ника" должна пройти 25 апреля в концертном зале "Вегас-Сити-холл". В прошлом году из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено, поэтому в этом году на нем объявят имена лауреатов за два года – 2019-й и 2020-й.

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Михаил Ефремов отбывает наказание, суд признал его виновным в смертельном ДТП. В начале июня прошлого года актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на своей машине выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.