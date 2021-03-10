Сагинтаев просит Мамина отменить приватизацию музыкальных школ Алматы

Акимат Алматы направил письмо на имя премьер-министра РК об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов, передает zakon.kz.

В 2018 году во исполнение плана работы Правительства Республики Казахстан, утвержденного распоряжением премьер-министра Республики Казахстан, было принято решение о приватизации отдельных объектов. Согласно данному плану, по городу Алматы планировалось передать в конкурентную среду три детские музыкальные школы (Детская музыкальная школа №1 (хоровая), Детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и Детская музыкальная школа №11). пресс-служба акимата Алматы

Как отметили в ведомстве, в связи с тем, что данный вопрос вызвал социальную напряженность среди общественности, акиматом города было проведено обсуждение совместно с Министерством образования и науки РК и Министерством культуры и спорта РК.

Акиматом города Алматы также направлено письмо на имя премьер-министра Республики Казахстан об исключении детских музыкальных школ из списка приватизируемых объектов, - подчеркнули в пресс-службе.

По данным акимата, в настоящее время в Алматы функционируют 17 государственных организаций дополнительного образования, среди которых Дворец школьников, семь районных Домов школьников, Школа искусств, восемь музыкальных школ с охватом более 23 тыс. детей.

Политика акимата города направлена на дальнейшее увеличение охвата детей бесплатным внешкольным образованием. В этих целях в текущем году ведется работа по модернизации действующего Дворца школьников, разрабатывается ПСД по строительству двух Дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах. Кроме того, планируется модернизировать здания всех внешкольных организаций, - заключили в пресс-службе.

Информация о продаже трех музыкальных школ в руки частников появилась 4 марта. Родителей детей, обучающихся в Детской музыкальной школе №1, выступили против передачи учебного заведения в конкурентную среду. По их мнению, это может привести к разрушению сложившейся за долгие годы системы музыкального образования.

Позднее информацию о продаже трех музыкальных школ прокомментировала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, которая заявила, что не даст продать музыкальную школу в Алматы.