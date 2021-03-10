Экс-замакима Кокшетау назначен председателем правления АО "Казцентр ЖКХ"

Назначен председатель правления АО "Казцентр ЖКХ", сообщает zakon.kz.

Председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" назначен Ербол Толеуов. пресс-служба МИИР РК

До назначения председателем правления АО "Казцентр ЖКХ" занимал должность заместителя акима Кокшетау.

Ербол Толеуов трудовую деятельность начал разнорабочим в совхозе "Киргизия" Карагандинской области. После окончания вуза работал в частных структурах. В 2007 году назначен заместителем директора РГКП "ХОЗУ МИД РК", работал директором РГКП "ХОЗУ МИД РК", заместителем начальника ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны", председателем правления АО "Астана - Энергосервис", советником посла посольства РК в Российской Федерации, директором ТОО "Астана қалалық жарық", заместителем руководителя ГУ "Управление энергетики города Астаны", руководителем ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны, Нур-Султан".