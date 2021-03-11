В Японии указали на необходимость блокады Южных Курил

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао указал на необходимость продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения "территориального вопроса", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он написал в своей статье для портала Newsweek Japan.

Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — "основных маршрутах снабжения" между материковой Россией и четырьмя "северными островами".

Однако, считает политолог, Токио не следует спешить с решением курильского вопроса, а подождать, когда "национальная мощь" России "снизится, как в 1990-е годы". При этом он признает, что в обозримом будущем этого не случится, поэтому Японии нужно "собраться" и настроиться на "долгий процесс".

Тем не менее, Каватао считает, что Токио уже сейчас нужно начать доказывать мировому сообществу, что "Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией", соблюдая при этом "спокойствие и хладнокровие".

Политолог также заявил о необходимости выстраивания с Москвой таких отношений, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения "решения территориального вопроса".

В середине февраля генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио хочет добиться окончательного решения вопроса о принадлежности Курильских островов с Россией.

В МИД России отреагировали на заявление Като и подчеркнули, что тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора.